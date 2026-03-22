На фоне сбоев в работе приложений Екатерина Мизулина ушла смотреть рецепты и картинки в Pinterest

Екатерина Мизулина на фоне сбоев в работе сервисов переключилась на Pinterest, где смотрит картинки и рецепты. Об этом глава Лиги безопасного интернета рассказала в своём телеграм-канале.

В записанном видео общественная деятельница заявила, что некоторые подписчики её потеряли. «Просто обычный выходной день, отдыхаю. И вам тоже хороших выходных желаю. Да и смысла особого ставить посты вообще нет, потому что ни у кого ничего не открывается.

Ну и у меня так всё еле-еле работает, и единственное приложение, которое нормально качает, — это Pinterest, поэтому я <...> смотрю картинки и какие-то рецептики», — заявила Мизулина.