Павлу Дурову пришла повестка в российский суд

Основатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров получил повестку в российский суд, в документе он указан в статусе подозреваемого. Об этом предприниматель написал в своём канале в среду, 22 апреля.

«В квартиру в России, где я жил 20 лет назад, поступила повестка по делу «подозреваемого П. В. Дурова». Должно быть, меня подозревают в защите статей 29 и 23 Конституции России, гарантирующих свободу слова и право на частную переписку. Горжусь своей виной!» — сообщил бизнесмен.

В 2024 году Павел Дуров высказывал мнение, что у российских пользователей Телеграма больше свободы, чем у европейских.

Ситуация вокруг Телеграма в 2026 году
