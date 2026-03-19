ЛДПР исключила депутата, который громче других высказывался о Телеграме: в других партиях его тоже не ждут

ЛДПР исключила из партии депутата Госдумы Андрея Свинцова, который в последние годы стал одним из самых заметных спикеров по теме блокировок и ограничений в интернете. Об этом пишут «Ведомости».

О том, что вопрос по Свинцову вынесут на уровень руководства партии, стало известно 16 марта. Уже через два дня президиум высшего совета ЛДПР принял решение исключить депутата, объяснив это действиями, которые, по версии либерал-демократов, вредят репутации политической силы, а также жалобами со стороны граждан и обращениями региональных отделений.

Как заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, каждое новое высказывание парламентария «вызывало крайнее недовольство» у людей. Первый замруководителя фракции Андрей Луговой, комментируя ситуацию, написал, что одной многолетней работы «в тени Владимира Жириновского недостаточно, чтобы занять его место в Госдуме».

«Когда я спросил, за что конкретно меня исключают из партии, несколько членов высшего совета сказали, что моя позиция по ряду вопросов отличается от позиции фракции по этим же вопросам.

Без конкретизации, о чём идет речь. Я, честно говоря, и уточнять не стал», — заявил Андрей Свинцов.

Как утверждают источники издания, ещё до исключения опальный депутат пытался прощупать почву в других партиях. Несколько месяцев назад обсуждался вариант его перехода в «Справедливую Россию», однако там взяли паузу и в итоге к решению не пришли. Один из собеседников газеты заявил, что народный избранник стал «совсем токсичным» и такая активность может отпугнуть потенциальных союзников.

По информации издания, Свинцов пытался наладить контакты и с «Новыми людьми», но там принимать его не готовы. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что бывший либерал-демократ «далёк от партии по ценностям».

Свинцов утверждает, что пока не думал, будет ли снова баллотироваться в Госдуму и от какой политической силы. Политик, владеющий «ЛДПР-ТВ», признал, что после исключения из партии продолжать финансировать площадку для него, «мягко говоря, странно»:

«Пока ситуация была спонтанная со стороны руководства партии, наверное, они [о будущем телеканала] пока не думали. Но, наверное, в ближайшее время подумают и какое-то решение примут: либо закрыть, либо сделать ребрендинг».

Политолог Дмитрий Еловский считает, что шансы Свинцова попасть в «Справедливую Россию» минимальны. По его оценке, речь идёт о типе «хайпующих депутатов», которые громко работают в публичном поле, но при этом не имеют устойчивых позиций. Политический эксперт Константин Калачев, в свою очередь, отметил, что после публичной критики замедления Телеграм со стороны СР возможное принятие Свинцова выглядело бы для партии слишком противоречиво.