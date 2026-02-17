В Госдуме призвали не верить слухам о «назначенной дате» блокировки Телеграма

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Разговоры о возможной полной блокировке мессенджера «Телеграм» с 1 апреля преждевременны. Такое заявление сделал член думского комитета по информационной политике Антон Немкин, его цитирует ТАСС во вторник, 17 февраля.

Депутат считает, что тема вокруг платформы сейчас излишне разогрета. Парламентарий обратился к комментарию Роскомнадзора (ведомству «нечего добавить к ранее опубликованной информации» — ред.) и отметил, что фраза не позволяет утверждать, будто дата блокировки уже согласована.

Немкин подчеркнул, что сейчас нет публичных юридических оснований или официальных шагов, которые бы указывали на неизбежность тотального ограничения работы платформы.

«Отдельно стоит отметить недавнюю блокировку более 235 тысяч групп и каналов за один день. Это демонстрирует, что у Телеграма есть инструменты для оперативной модерации и масштабной очистки контента. Однако если объём проблемных сообществ исчисляется миллионами, речь идёт уже не о разовых эпизодах, а о системной задаче. Масштабная акция — это шаг в правильном направлении, но она не заменяет выстроенной и постоянной работы по снижению рисков», — добавил член думского комитета.

Депутат призвал не пугать пользователей заявлениями о «назначенной дате» при отсутствии официальных решений. По его словам, столь серьёзные меры должны приниматься на основе оценки реальных угроз, а не под влиянием информационного шума.