Московский суд оштрафовал Телеграм ещё на 7 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал Телеграм на 7 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости в среду, 11 января.

«Признать Telegram Messenger inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей», — огласила решение судья.

Причина — неудаление информации с призывами к экстремистской деятельности. Ранее в среду суд оштрафовал мессенджер на 3,8 млн рублей по аналогичному протоколу. Его составили за распространение и неудаление заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, продаже алкогольной и табачной продукции, распространение и продажу персональных данных.