В Госдуме заявили, что Телеграм никогда не попадёт в «белый список»

Администрация мессенджера «Телеграм» находится в контакте с Роскомнадзором, однако не полностью реагирует на требования об удалении материалов. Об этом, ссылаясь на главу думского комитета по информполитике Сергея Боярского, пишет «Фонтанка» в воскресенье, 15 февраля.

«Там, условно говоря, из 100 материалов, которые они [в Роскомнадзоре] просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется. Для меня это очень странно. <...> Контакт существует, в отличие от WhatsApp*, которые вообще никак не реагировали ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии. И в принципе, я не понимаю, честно вам скажу, что им, Телеграм, мешает сделать ещё несколько шагов вперёд, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять», — заявил парламентарий.

Депутат привёл аналогию с правилами дорожного движения, заявив, что иностранные цифровые платформы должны соблюдать российское законодательство и «встраиваться в наше движение», иначе к ним могут применяться санкции.

По словам Боярского, Телеграм на протяжении многих лет отказывается локализовать данные российских пользователей, удалять запрещённую информацию, связанную с экстремизмом и терроризмом, а также сотрудничать с правоохранительными органами по делам о тяжких преступлениях, например, по «Крокусу».

«Что касается Телеграма, то я бы так не восхищался его использованием несовершеннолетними, потому что, как мы с вами видим, именно там до них и добираются наши недруги. И потом наши подростки идут что-то поджигать, взрывать и ломают себе жизни. В этом весёлого ничего нет», — отметил глава комитета Госдумы.

Парламентарий также заявил, что Телеграма «никогда не будет» в так называемом «белом списке» сервисов, которые продолжат работать при отключении мобильного интернета. В этом перечне, по его словам, будет MAX, который взаимодействует с госструктурами по закрытым каналам. При этом Боярский признал, что продвижение отечественного мессенджера иногда воспринимается как чрезмерно настойчивое:

«У нас страна очень большая, люди разные, есть разные руководители, есть разные подходы. Я тоже сталкивался с явными перегибами в каких-то отношениях на местах. <...> Это последний кирпич фундамента нашего цифрового суверенитета. Теперь мы, наряду с США и Китаем, третья цифровая сверхдержава. Больше ни у одной страны мира, кроме этих трёх, нет полного суверенного функционала, который есть теперь у нас. У нас было всё, кроме мессенджера».

Говоря о перспективах регулирования, в Госдуме подчеркнули, что у депутатов нет полномочий принимать решения о «замедлении или ускорении» Телеграма. Он напомнил, что по состоянию на 13 февраля 2026 года Роскомнадзор сообщал о нескольких штрафах в адрес платформы и проведении технических действий в рамках закона. Дальнейшая ситуация, по словам Боярского, будет зависеть от того, как администрация мессенджера станет исполнять требования властей.

*21 марта Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta* экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории России.