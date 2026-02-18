Телеграм в зоне СВО не будут ограничивать до полного перехода на MAX — Минцифры

ВКонтакте

Телеграм в зоне проведения СВО продолжает работать без ограничений по скорости, несмотря на принятое решение о замедлении загрузки тяжёлых файлов. Об этом со ссылкой на председателя думского комитета по информационной политике Сергея Боярского пишет Интерфакс в среду, 18 февраля.

После заседания профильного комитета депутат получил официальные разъяснения от Минцифры: «Последнее решение Роскомнадзора в отношении Телеграма — замедление загрузки тяжёлых файлов (аудио и видео). Таким образом, сервис остаётся доступен, но работает с замедлением, предусмотренным законом. При этом данный функционал пока сохраняется в зоне СВО. <...>

Мы понимаем, что военным необходимо время для полного перехода на отечественный мессенджер. Мы рассчитываем, что это произойдёт в ближайшее время, в сроки, которые определены Минобороны».