ФАС предупредила о запрете рекламы в Телеграме, WhatsApp*, YouTube и других ограниченных сервисах

Федеральная антимонопольная служба заявила, что реклама на интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен по российскому законодательству, запрещена. Об этом написали на сайте ведомства во вторник, 10 марта.

В сообщении напомнили, что соблюдение рекламного законодательства контролирует ФАС, а за ограничения доступа к отдельным площадкам отвечает Роскомнадзор. По части 10.7 статьи 5 закона «О рекламе» распространять коммерческие материалы нельзя в том числе на тех ресурсах, которые заблокированы или ограничены по закону.

В сообщении службы также говорится, что после введённых Роскомнадзором ограничений ведомство усматривает признаки нарушения при размещении рекламы в Instagram*, Facebook*, YouTube, VPN-сервисах, Телеграме и WhatsApp*: «Ответственность за нарушение указанной нормы <...> несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель».

* Деятельность Meta, которой принадлежат Instagram, WhatsApp и Facebook, признана экстремистской и запрещена в России.

Ряд СМИ писал, что Телеграм в России могут полностью заблокировать 1 апреля. В Госдуме призывали не верить этой информации.

Ситуация вокруг Телеграма в 2026 году
