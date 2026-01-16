Роскомнадзор уверяет, что не «тормозит» Телегу

ВКонтакте

Роскомнадзор не вводил новых ограничений на работу Telegram в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По отношению к Telegram в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — говорится в сообщении.

При этом примерно треть пользователей приложением заметили в последнее время перебои в работе. Из опрошенных 2,5 тыс. калининградцев 3% заявили, что не могут отправлять сообщения, 9% испытывают проблемы с отправкой медиафайлов, каждый четвёртый отмечает низкую скорость, с которой открываются диалоги и группы.