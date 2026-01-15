12:32

Соседи рассказали о состоянии злополучной квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках

  1. Россия и мир
Автор:

Ситуация вокруг квартиры Ларисы Долиной в Ксеньинском переулке Москвы продолжает вызывать недовольство у жильцов дома. Об этом пишет издание Metro.

Как рассказали жильцы девятиэтажного дома в Хамовниках, затянувшийся конфликт привёл к повышенному вниманию со стороны СМИ и постоянному присутствию съёмочных групп. Это, по их словам, доставляет неудобства всем обитателям высотки.

Местные отмечают, что раньше соседство с народной артисткой воспринималось как плюс и положительно влияло на стоимость недвижимости, сейчас же ситуация имеет скорее обратный эффект. Вывоз имущества из квартиры Долиной проходил в течение нескольких дней. Для переезда, по наблюдениям жильцов, привлекали специализированную службу: работники самостоятельно упаковывали вещи и грузили их в машины, а певица лишь координировала процесс:

Мы не видели, чтобы носили тяжёлую мебель, как диваны, столы, кровати и шкафы. Платья были, причём висящие на металлический рейлах, не сложенные. Картины были. Коробки с чем-то хрупким тоже были».

Лариса Долина до сих пор не освободила квартиру, которую продала предпринимательнице Полине Лурье, из-за чего новая владелица не может туда въехать. Представители бизнесвумен обратились за помощью к судебным приставам.

Тема:
Скандал вокруг недвижимости певицы Ларисы Долиной
Свежие новости по теме
Соседи рассказали о состоянии злополучной квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках
12:32
Покупательница скандальной квартиры в Хамовниках обратилась к приставам, чтобы выселить Ларису Долину
12 января 2026
13:21
Сторона Полины Лурье готова привлечь судебных приставов для выселения Ларисы Долиной
09 января 2026
14:19
Долину продолжают «отменять»: в Москве отменили большой сольный концерт артистки
03 января 2026
19:13
Лариса Долина отказалась съезжать из скандальной квартиры в Хамовниках к назначенной дате
29 декабря 2025
11:29
Все новости по теме
361
Шоу-бизнес Недвижимость Суды