Трамп заявил, что Киев, а не Москва, мешает заключению мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможному мирному соглашению по Украине препятствует не Москва, а Киев. Об этом, ссылаясь на его слова, пишет агентство Reuters.

Позиция американского лидера резко расходится с мнением европейских чиновников, которые неоднократно утверждали, что Россия не заинтересована в прекращении конфликта.

Я думаю, он готов заключить сделку, — высказался Трамп о президенте РФ Владимире Путине. — Я думаю, Украина менее готова к сделке. Ему (Владимиру Зеленскому — ред.), знаете ли, трудно дойти до цели».

Дональд Трамп заявлял о понимании мотивов Москвы не соглашаться на временный мир. Лидер США уверен, что Владимир Путин не хочет оказаться в ситуации, когда боевые действия возобновятся после их остановки.

Эскалация вокруг Украины
