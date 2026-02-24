Великобритания и Франция рассматривают возможность передачи Украине технологий и компонентов, связанных с созданием ядерного оружия. Соответствующее сообщение опубликовали на сайте Службы внешней разведки России во вторник, 24 февраля.

В ведомстве утверждают, что Лондон и Париж «осознают невозможность достижения победы над Россией руками ВСУ», однако не готовы смириться с поражением. По версии СВР, в западных столицах считают, что Киев мог бы рассчитывать на более выгодные условия завершения боевых действий при наличии атомной или так называемой «грязной» бомбы.

Как заявили в разведслужбе, сейчас британская и французская стороны якобы прорабатывают варианты скрытой передачи Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Упоминается, например, французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

«Подобные крайне опасные планы Лондона и Парижа свидетельствуют о потере у них чувства реальности. Там зря надеются избежать ответственности. Тем более что всё тайное неизбежно станет явным. В военных, политических и дипломатических кругах Великобритании и Франции немало здравомыслящих людей, понимающих опасность безрассудных действий своих лидеров для всего мира», — добавили в СВР.