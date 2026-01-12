В Еврокомиссии признали неизбежность диалога ЕС и России

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

ЕС в определённый момент придётся сесть за стол переговоров с российскими властями. Такое заявление на брифинге в Брюсселе сделала официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя ранее высказанную итальянским премьером мысль о необходимости диалога с Москвой. Об этом пишет РИА Новости.

«Очевидно, что в какой-то момент нам придётся вести переговоры и с президентом [РФ Владимиром] Путиным», — заявила Пиньо. При этом она сразу уточнила, что «мы ещё не на этом уровне», указав на отсутствие текущей готовности к такому шагу.