В Еврокомиссии признали неизбежность диалога ЕС и России

ЕС в определённый момент придётся сесть за стол переговоров с российскими властями. Такое заявление на брифинге в Брюсселе сделала официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя ранее высказанную итальянским премьером мысль о необходимости диалога с Москвой. Об этом пишет РИА Новости.
«Очевидно, что в какой-то момент нам придётся вести переговоры и с президентом [РФ Владимиром] Путиным», — заявила Пиньо. При этом она сразу уточнила, что «мы ещё не на этом уровне», указав на отсутствие текущей готовности к такому шагу.
После саммита в Брюсселе президент Франции Эмманюэль Макрон призвал европейские страны возобновить диалог с Владимиром Путиным. Он также отметил, что ЕС и Украина заинтересованы в контактах с Россией.