Покупательница скандальной квартиры в Хамовниках обратилась к приставам, чтобы выселить Ларису Долину

Покупательница квартиры в Хамовниках, ставшей предметом громкого судебного спора, направила заявление в ФССП для принудительного выселения певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко, пишет РИА Новости в понедельник, 12 января.

Мы подали в службу судебных приставов заявление о возбуждении исполнительного производства с исполнительным листом, ждём постановления о возбуждении исполнительного производства», — заявила Свириденко.

В январе Полина Лурье осмотрела квартиру, но не смогла подписать акт приёма-передачи. Представительница Долиной заявила, что певица находится в отъезде и планирует вернуться в Москву не раньше 20 января.

Скандал вокруг недвижимости певицы Ларисы Долиной
