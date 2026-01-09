Сторона Полины Лурье готова привлечь судебных приставов для выселения Ларисы Долиной

ВКонтакте

Сторона Полины Лурье готова привлечь судебных приставов для выселения певицы Ларисы Долиной из проданной квартиры. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной стал срыв акта приёма-передачи квартиры. «Помощник Долиной нам сообщил, что она вернётся 20 января. Мы будем ждать её возвращения. Но мы также можем обратиться к судебным приставам для её принудительного выселения и не исключаем для себя такой возможности», — сказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Как сообщила защитница Долиной Мария Пухова, её доверительница не находится в России, а в её отсутствие адвокат Лурье отказалась принимать квартиру.