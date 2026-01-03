Долину продолжают «отменять»: в Москве отменили большой сольный концерт артистки

19:13

В Москве отменили большой сольный концерт Долиной «Юбилей на бис». Об этом пишет Life.ru.

Мероприятие планировали провести 6 марта. Билеты на этот концерт пытались продать последние полгода. Как сообщают СМИ, к концу декабря было реализовано лишь около 15% билетов от общего количества мест в зале, рассчитанном на 1716 зрителей. Обычно после новогодних праздников начинается оживление продаж на весенние концерты, но в данном случае организаторы приняли решение об отмене.

Лариса Долина отказалась съезжать из скандальной квартиры в Хамовниках к назначенной дате.

