Турция готова помогать в урегулировании конфликта в Венесуэле

В МИДе Турции заявили, что страна готова помогать в урегулировании конфликта в Венесуэле на базе международного права и призвали стороны к сдержанности. Об этом сообщает ТАСС.

Турецкое посольство в Каракасе «продолжает поддерживать непрерывную связь и координацию с гражданами Турции, находящимися в Венесуэле». «Мы внимательно следим за последними событиями в Венесуэле. Турция придаёт большое значение стабильности Венесуэлы, а также миру и благополучию её народа. Призываем все стороны проявить сдержанность, чтобы нынешняя ситуация не имела негативных последствий для региональной и международной безопасности. Мы готовы внести всевозможный конструктивный вклад в урегулирование кризиса в Венесуэле в рамках международного права», — говорится в заявлении МИД Турции.