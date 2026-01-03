16:27

Турция готова помогать в урегулировании конфликта в Венесуэле

  1. Россия и мир
В МИДе Турции заявили, что страна готова помогать в урегулировании конфликта в Венесуэле на базе международного права и призвали стороны к сдержанности. Об этом сообщает ТАСС.

Турецкое посольство в Каракасе «продолжает поддерживать непрерывную связь и координацию с гражданами Турции, находящимися в Венесуэле». «Мы внимательно следим за последними событиями в Венесуэле. Турция придаёт большое значение стабильности Венесуэлы, а также миру и благополучию её народа. Призываем все стороны проявить сдержанность, чтобы нынешняя ситуация не имела негативных последствий для региональной и международной безопасности. Мы готовы внести всевозможный конструктивный вклад в урегулирование кризиса в Венесуэле в рамках международного права», — говорится в заявлении МИД Турции.

МИД России считает возможный захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги спецназом США посягательством на суверенитет.

Тема:
Обострение ситуации вокруг Венесуэлы
