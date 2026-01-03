МИД России: захват президента Венесуэлы Мадуро — посягательство на суверенитет независимого государства

МИД России считает возможный захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги спецназом США посягательством на суверенитет. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в связи с дальнейшим развитием ситуации вокруг этой страны.
«Предельно встревожены сообщениями о том, что Президент Венесуэлы Н. Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны, — говорится в документе. — Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права».
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену и вывезли из страны.