МИД России: захват президента Венесуэлы Мадуро — посягательство на суверенитет независимого государства

МИД России считает возможный захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги спецназом США посягательством на суверенитет. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в связи с дальнейшим развитием ситуации вокруг этой страны.

«Предельно встревожены сообщениями о том, что Президент Венесуэлы Н. Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны, — говорится в документе. — Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права».