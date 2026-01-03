МИД России назвал атаку США на Венесуэлу вооружённой агрессией

ВКонтакте

МИД России выражает глубокую озабоченность и осуждение в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы. Заявление внешнеполитического ведомства опубликовано на официальном сайте в субботу, 3 января.

«Сегодня утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение», — говорится в тексте документа.

МИД РФ считает, что «предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны».

«Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости. В складывающейся ситуации важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога. Исходим из того, что все партнеры, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути к решению проблем через диалоговые развязки. Мы готовы их в этом поддерживать», — отмечается в обращении.

В МИД подчеркнули, что Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне.

«Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом, поддержку курсу его боливарианского руководства, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны. Поддерживаем заявление венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН», — говорится в документе.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что посольство России в Каракасе функционирует в штатном режиме с учетом обстановки, поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории Венесуэлы. На настоящий момент сведений о пострадавших гражданах РФ нет.