Элитный спецназ США захватил президента Венесуэлы Мадуро и его супругу — СМИ

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. По словам главы Белого дома, президента Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Об этом в субботу, 3 января, сообщает РИА Новости.

Трамп анонсировал пресс-конференцию по операции в Венесуэле в 19:00 по московскому времени. Он заявил, что операция, в ходе которой был захвачен Мадуро, проводилась в сотрудничестве с американскими правоохранительными органами. Трамп охарактеризовал её как блестящую и отлично спланированную. По данным CBS, захват Мадуро и его супруги провели бойцы элитного спецподразделения США Delta Force.

Президент Колумбии заявил, что его страна готовится к возможному наплыву беженцев из Венесуэлы. Среди американцев в результате военной операции жертв нет, сообщает New York Times.