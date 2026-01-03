Президент США Трамп отдал приказ о бомбардировке Венесуэлы — СМИ (видео)

ВКонтакте

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. Об этом в субботу, 3 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

В нескольких районах столицы Венесуэлы Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена. Sky News Arabia передает, что под обстрел попал дом министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса.

Президент Колумбии Густаво Петро призвал Организацию американских государств и ООН срочно провести заседание по «бомбардировкам Венесуэлы Вооруженными силами США».