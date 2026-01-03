09:50

Президент США Трамп отдал приказ о бомбардировке Венесуэлы — СМИ (видео)

  1. Россия и мир
Автор:

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. Об этом в субботу, 3 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

В нескольких районах столицы Венесуэлы Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена. Sky News Arabia передает, что под обстрел попал дом министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса.

Президент Колумбии Густаво Петро призвал Организацию американских государств и ООН срочно провести заседание по «бомбардировкам Венесуэлы Вооруженными силами США».

Дональд Трамп заявил, что его администрация не обязана запрашивать разрешение у Конгресса на нанесение ударов по наземным целям в Венесуэле.

Тема:
Обострение ситуации вокруг Венесуэлы
Свежие новости по теме
Биньямин Нетаньяху поддержал действия США в Венесуэле
04 января 2026
15:25
США атаковали силы ПВО Венесуэлы и похитили президента: подробности конфликта
03 января 2026
19:46
Турция готова помогать в урегулировании конфликта в Венесуэле
03 января 2026
16:27
МИД России: захват президента Венесуэлы Мадуро — посягательство на суверенитет независимого государства
03 января 2026
14:35
МИД России назвал атаку США на Венесуэлу вооружённой агрессией
03 января 2026
13:23
Все новости по теме
2 849
Политика
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать