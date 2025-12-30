СМИ выяснили, как Усольцевы могли получить документы для жизни в США или Азии

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Исчезновение семьи Усольцевых в красноярской тайге, остающееся загадкой спустя три месяца, породило версию о побеге за границу. Согласно теории, активно обсуждаемой в СМИ, семья могла инсценировать пропажу, чтобы покинуть Россию. В основе этой версии лежит то, что семье были доступны несколько возможных способов для пересечения границы и легализации в другой стране. Об этом пишет «360».

Американская возможность: программа воссоединения семьи и украинские документы

Версия о переезде в США возникла не на пустом месте. По данным журналистов, ключевой фигурой здесь мог стать 17-летний сын Сергея Усольцева от предыдущего брака, который проживает в Ричмонде (штат Вирджиния) с матерью и ее новым мужем-американцем. У отца семейства была связь с сыном, что теоретически давало Усольцевым шанс использовать программу воссоединения семьи для получения визы и переезда за океан. Этой версии, по мнению некоторых экспертов, добавляет веса и прошлое Сергея Усольцева, связанное с работой над проектами по американским грантам в 90-х годах.

Однако для такого шага требовались бы не просто визы, но и весь пакет документов. Эксперты, мнение которых цитируют СМИ, заявляют, что в этом могла быть задействована украинская сторона. «Заранее готовятся новые комплекты документов. Сейчас их активно продает Украина, потому что там, по сути, все документы уничтожены», — пояснил адвокат Александр Карабанов. В распоряжении Усольцевых якобы могли оказаться поддельные паспорта для нового старта.

Азиатский вариант: безвизовый въезд и уединенная жизнь в Таиланде

Версия о США не получила официальных подтверждений, и на первый план вышла другая, связанная с Азией. В СМИ появилась сенсационная информация от журналистов телеканала «Россия 1»: якобы Усольцевых видели на тайском острове Пхукет. Местный таксист заявил, что «кажется, видел на пляже» женщину, которая обратилась к спутнику «Сережа». По данным этого расследования, похожие на пропавшую семью люди некоторое время скрытно жили в уединенном бунгало, а затем внезапно съехали.

Эта версия выглядела правдоподобной еще и потому, что Сергей Усольцев ранее уже высказывал идеи о переезде в Таиланд. В его интервью 2015 года можно найти рассуждения о том, что с деньгами проще уехать туда и стать «дауншифтером». Въезд в Таиланд для россиян является безвизовым на срок до 60 дней, что могло упростить первоначальный переезд. Однако, как отмечают эксперты туриндустрии, полностью незамеченными пересечь границу у семьи вряд ли бы получилось, так как контроль ведется, а за нелегальное долгое пребывание грозит депортация.

Несмотря на громкие версии, официальное следствие не комментирует предположения о побеге. В Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии заявили, что «расследование дела об исчезновении Усольцевых за пределы Красноярского края не выходило». Пока власти и поисковые отряды ждут весеннего таяния снегов для возобновления поисков в тайге, в информационном поле продолжают появляться теории о том, как именно семья могла бы начать новую жизнь в другой стране.