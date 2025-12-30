В Кремле рассказали, как атака на резиденцию президента повлияет на дипломатический процесс с Украиной

Россия ужесточит свою позицию в переговорах с Украиной после атаки киевских беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал РИА Новости.
«Дипломатические последствия этих действий режима будут заключаться в ужесточении переговорной позиции Российской Федерации», — сказал Песков, но не привёл каких-либо деталей.
В понедельник, 29 декабря, Киев выпустил 91 беспилотник дальнего действия по резиденции президента РФ в Новгородской области.