В Кремле рассказали, как атака на резиденцию президента повлияет на дипломатический процесс с Украиной

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Россия ужесточит свою позицию в переговорах с Украиной после атаки киевских беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал РИА Новости.

«Дипломатические последствия этих действий режима будут заключаться в ужесточении переговорной позиции Российской Федерации», — сказал Песков, но не привёл каких-либо деталей.