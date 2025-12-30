12:02

В Кремле рассказали, как атака на резиденцию президента повлияет на дипломатический процесс с Украиной

  1. Россия и мир
Автор:

Россия ужесточит свою позицию в переговорах с Украиной после атаки киевских беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал РИА Новости

«Дипломатические последствия этих действий режима будут заключаться в ужесточении переговорной позиции Российской Федерации», — сказал Песков, но не привёл каких-либо деталей. 

В понедельник, 29 декабря, Киев выпустил 91 беспилотник дальнего действия по резиденции президента РФ в Новгородской области. 

Тема:
Эскалация вокруг Украины
Свежие новости по теме
Медведев назвал трагедию в Херсонской области схожей с преступлением фашистов в Хатыни в 1943 году
01 января 2026
15:17
В Кремле рассказали, как атака на резиденцию президента повлияет на дипломатический процесс с Украиной
30 декабря 2025
12:02
Зеленский после общения с Трампом может впервые за 5 лет созвониться с Путиным — СМИ
29 декабря 2025
11:18
Трамп заявил о понимании мотивов Москвы не соглашаться на временный мир
29 декабря 2025
09:56
«Почти» договорились: Трамп и Зеленский согласовали 18 пунктов мирного плана из 20
29 декабря 2025
06:24
Все новости по теме
1 708
Политика
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать