В Совфеде считают, что частичное вступление Украины в ЕС может привести к расколу союза

Частичное членство Украины в Европейском союзе может спровоцировать выход из объединения некоторых стран. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Владимир Джабаров. Его цитирует РИА Новости в среду, 11 февраля.

«Рассказы о том, что Киеву предоставят «частичное» членство в Евросоюзе в 2027 году — это очередная ложь и просто какой-то цинизм. Украина — полуразрушенная страна, отлавливающая мужчин для отправки на фронт, полностью живущая в долг и ничего толком не производящая, кроме каких-то видов вооружений. Если Киев таким образом примут, то часть членов Евросоюза покинет объединение», — отметил сенатор.

Джабаров добавил, что такое развитие событий приведёт к разрушению всего ЕС и усилению внутренних конфликтов.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что в Европейском союзе обсуждают план предоставления Украине частичного членства в 2027 году. Документ предполагает участие Киева в переговорах ЕС ещё до проведения всех необходимых реформ и меры по обходу возможного вето со стороны Венгрии.