06:44

В Совфеде считают, что частичное вступление Украины в ЕС может привести к расколу союза

  1. Россия и мир
Автор:

Частичное членство Украины в Европейском союзе может спровоцировать выход из объединения некоторых стран. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Владимир Джабаров. Его цитирует РИА Новости в среду, 11 февраля. 

«Рассказы о том, что Киеву предоставят «частичное» членство в Евросоюзе в 2027 году — это очередная ложь и просто какой-то цинизм. Украина — полуразрушенная страна, отлавливающая мужчин для отправки на фронт, полностью живущая в долг и ничего толком не производящая, кроме каких-то видов вооружений. Если Киев таким образом примут, то часть членов Евросоюза покинет объединение», — отметил сенатор.

Джабаров добавил, что такое развитие событий приведёт к разрушению всего ЕС и усилению внутренних конфликтов.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что в Европейском союзе обсуждают план предоставления Украине частичного членства в 2027 году. Документ предполагает участие Киева в переговорах ЕС ещё до проведения всех необходимых реформ и меры по обходу возможного вето со стороны Венгрии.

Украина может пойти на серьёзные территориальные уступки на переговорах с Россией, если взамен получит надёжные гарантии безопасности. Такое мнение глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас высказала перед заседанием министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе в конце января.

Тема:
Эскалация вокруг Украины
Свежие новости по теме
Эксперт: Трамп не откажется от Украины, но сделает ставку на другие направления
27 февраля 2026
10:49
Трамп заявил, что США «очень усердно» работают над завершением конфликта на Украине
25 февраля 2026
06:45
Великобритания и Франция намерены передать Украине ядерное оружие — Служба внешней разведки РФ
24 февраля 2026
10:45
Беспрозванных поздравил участников СВО с 23 Февраля и передал на фронт гуманитарную помощь
23 февраля 2026
14:03
В Госдуме предложили запретить увольнять жён и мужей участников СВО
23 февраля 2026
11:00
Все новости по теме
1 641
Политика