Латвия и Эстония призвали ЕС возобновить диалог с Россией через спецпосланника

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за назначение специального представителя Евросоюза для возобновления контактов с Россией. Об этом, ссылаясь на их заявления, пишет Euronews.

Прибалтийские политики считают, что ЕС должен участвовать в переговорах о прекращении конфликта на Украине наравне с Вашингтоном, Киевом и Москвой. Силиня и Карис сетуют, что Европа оказалась в стороне от диалога, хотя уже несколько лет оказывает поддержку республике.

Премьер-министр Латвии подчеркнула, что любые контакты с Россией возможны только после консультаций с Украиной и при сохранении санкций. По её словам, Европа должна быть представлена за столом переговоров, поскольку украинская сторона уже начала диалог.

В числе возможных кандидатов Силиня назвала президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Она добавила, что при необходимости готова сама участвовать в переговорах.

Президент Эстонии Алар Карис не стал называть конкретных имён, однако отметил, что посланник должен представлять крупную европейскую страну и пользоваться «авторитетом обеих сторон». Он также признал, что Евросоюз запоздал с дипломатическими инициативами.

«Мы должны были начать это, может быть, не президент Трамп, а Европейский союз, чтобы также начать поиск дипломатических решений. Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет [за столом]», — заявил Карис.