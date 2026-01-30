Украинские власти заявили о неготовности к компромиссам по Донбассу и ЗАЭС

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Украина не готова обсуждать территориальные компромиссы, которые подразумевают передачу Донбасса и контроля над Запорожской АЭС России. Об этом, ссылаясь на заявление президента республики Владимира Зеленского, пишет РИА Новости в пятницу, 30 января.

«Украина не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности, мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя. Наименее проблемный вариант — это формула «стоим, где стоим». Такие сложные вопросы решаются на уровне лидеров», — считает глава страны.