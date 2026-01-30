13:21

Украинские власти заявили о неготовности к компромиссам по Донбассу и ЗАЭС

  1. Россия и мир
Автор:

Украина не готова обсуждать территориальные компромиссы, которые подразумевают передачу Донбасса и контроля над Запорожской АЭС России. Об этом, ссылаясь на заявление президента республики Владимира Зеленского, пишет РИА Новости в пятницу, 30 января.

«Украина не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности, мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя. Наименее проблемный вариант — это формула «стоим, где стоим». Такие сложные вопросы решаются на уровне лидеров», — считает глава страны.

Зеленский выступил с заявлением в преддверии очередного раунда трёхсторонних переговоров в Абу-Дабы. Представители России, Украины и США намерены вновь собраться за одним столом 1 февраля.

Тема:
Эскалация вокруг Украины
Свежие новости по теме
Замглавы МИД РФ: Россия готова прекратить удары в день возможных выборов на Украине
09:11
Политолог усомнился в заявлениях США о «90% готовности» соглашения по Украине
Вчера
18:51
СМИ: Уиткофф и Кушнер подключатся к переговорам по Украине
Вчера
09:46
Следующий раунд переговоров по Украине может пройти на следующей неделе — Песков
13 февраля 2026
12:30
Страны Европы пообещали сотни миллионов долларов на оружие для Украины
12 февраля 2026
21:48
Все новости по теме
1 029
Политика
День любви
Читать