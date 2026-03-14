Орбан заявил, что не хочет делать Россию врагом Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не намерен оказывать военную помощь Украине, поскольку не хочет, чтобы Россия считала Венгрию своим врагом. Об этом он написал в открытом письме бывшему президенту Украины Виктору Ющенко, пишет ТАСС в субботу, 14 марта.

Поводом для обращения стала публичная критика со стороны Ющенко, который упрекнул венгерские власти в нежелании поддерживать Украину в конфликте с Россией.

«Я благодарю Бога за то, что страна, с которой вы сейчас воюете, не является врагом Венгрии или венгерского народа, и мы не намерены это менять. Мы по-прежнему хотим оставаться вашими друзьями, но мы не будем участвовать в вашей войне», — написал Орбан.

По словам венгерского премьера, Будапешт не планирует отправлять Украине деньги, оружие или солдат. При этом Орбан выразил надежду, что нынешний конфликт не приведёт к серьёзному ослаблению украинского государства. Он отметил, что в будущем рассчитывает на восстановление добрососедских отношений между двумя странами.

Также политик заявил, что Ющенко и его семья могут рассчитывать на поддержку Венгрии в случае угрозы со стороны иностранного государства. Кроме того, Орбан призвал передать президенту Украины Владимиру Зеленскому, что давление и угрозы в адрес Венгрии не изменят её позицию. Венгерский премьер также заявил, что Будапешт не намерен отказываться от своей политики и призвал «не шантажировать» его страну.