Переговоры по сложным и чувствительным темам, таким как диалог между Россией и Украиной, лучше вести без публичных комментариев и утечек. Такое мнение высказал зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа, его цитирует «Лента.ру» в среду, 4 февраля.

Пресса писала, что на одном из раудов трёхсторонней встречи страны якобы добились прогресса в переговорах по военным вопросам. Народный избранник, комментируя сенсацию, посоветовал относиться к подобным сообщениям с осторожностью, особенно если они исходят из украинской прессы.

По словам депутата, такие публикации могут содержать искажённые данные и появляться в момент, когда это выгодно президенту республики Владимиру Зеленскому. Чепа подчеркнул, что ориентироваться стоит исключительно на официальные российские источники.

«Когда люди договариваются, лучше быть в тишине, потому что есть очень много врагов, которые стремятся не допустить договорённости. Эти люди хотят разрушить их, начинают муссировать ту или иную сторону, вводя общественность в заблуждение и пытаясь воздействовать на участников переговорного процесса», — высказался парламентарий.