Песков высказался о возможной встрече Путина и Зеленского

В Кремле не считают уместными гипотетические рассуждения о формате и месте возможной встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 29 января.

Журналисты поинтересовались, готова ли российская сторона рассмотреть вариант проведения переговоров в Объединённых Арабских Эмиратах, если Зеленский откажется приехать в Москву.

«Мы пока говорим про Москву. Эвентуальные рассуждения неуместны», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос.