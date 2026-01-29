17:18

Песков высказался о возможной встрече Путина и Зеленского

В Кремле не считают уместными гипотетические рассуждения о формате и месте возможной встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 29 января. 

Журналисты поинтересовались, готова ли российская сторона рассмотреть вариант проведения переговоров в Объединённых Арабских Эмиратах, если Зеленский откажется приехать в Москву.

«Мы пока говорим про Москву. Эвентуальные рассуждения неуместны», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос.

Власти США раскрыли детали очередного раунда мирных переговоров между Россией и Украиной, который состоялся на прошлой неделе.

Эскалация вокруг Украины
