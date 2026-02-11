Россия будет добиваться целей СВО на всех уровнях — Лавров

ВКонтакте

Россия продолжит прилагать все возможные политико-дипломатические усилия для достижения целей специальной военной операции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на «правительственном часе» в Госдуме. Чиновника цитирует РИА Новости в среду, 11 февраля.

По его словам, Москва не согласна с подходом, при котором право на самоопределение признаётся избирательно.

«Право гренландцев на самоопределение признается, а право народов Крыма, Донбасса, Новороссии на определение своей судьбы в единстве с Россией по-прежнему отрицается. Мы с такой извращенной, откровенно предвзятой логикой категорически не согласны», — заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что Россия будет отстаивать «правду и право» во всех контактах с международными партнёрами.