СМИ: Уиткофф и Кушнер подключатся к переговорам по Украине

Спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер примут участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом, ссылаясь на источник, пишет агентство Reuters.

Встреча делегаций в Женеве запланирована на вторник. Во второй половине дня состоятся трёхсторонние переговоры с участием представителей России и Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждение мирного урегулирования продолжится 17–18 февраля. Российскую делегацию на встрече возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда переговоров проходили под руководством начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова.