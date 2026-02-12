Страны Европы пообещали сотни миллионов долларов на оружие для Украины

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что страны, входящие в контактную группу по Украине в формате «Рамштайн», договорились выделить сотни миллионов долларов на закупку оружия у США для нужд Вооружённых сил Украины. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 12 февраля.

«Союзники объявили о выделении ещё сотен миллионов для инициативы PURL — закупки вооружений американского производства для Украины. Это оборудование крайне необходимо ВСУ для обороны», — сказал Рютте по итогам заседания участников группы.

Он поблагодарил Великобританию, Исландию, Норвегию, Швецию и Литву за уже предоставленный вклад и отметил, что ещё ряд стран готовится объявить о дополнительной поддержке в ближайшие дни и недели.

Инициатива PURL (Ukraine Purchase of US-made Equipment) предполагает прямую закупку вооружений у американских производителей для срочного снабжения украинской армии.