Зеленский после общения с Трампом может впервые за 5 лет созвониться с Путиным — СМИ

Владимир Зеленский может впервые с 26 июля 2020 года созвониться с Владимиром Путиным. На этом настаивает лидер США Дональд Трамп. Об этом сообщает Fox News.

Третья встреча президентов Украины и США прошла накануне, 28 декабря, в Мар-а-Лаго. «Мы обсудили — кто-то сказал бы, на 95% — я не знаю, сколько именно, но мы достигли большого прогресса в деле прекращения этой войны», — сказал президент Трамп.

Продвижение в переговорах подтвердила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, однако вопрос Донбасса до сих пор остаётся нерешённым.

Перед встречей с Зеленским Трамп позвонил Путину. Разговор длился час и 15 минут. Президент США назвал беседу «хорошей и очень продуктивной». Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что стороны проявили взаимый интерес к урегулированию конфликта. По словам источника Fox News, организация прямых телефонных переговоров РФ и Украины стала бы «дипломатической победой» для Трампа.