11:18

Зеленский после общения с Трампом может впервые за 5 лет созвониться с Путиным — СМИ

  1. Россия и мир
Автор:

Владимир Зеленский может впервые с 26 июля 2020 года созвониться с Владимиром Путиным. На этом настаивает лидер США Дональд Трамп. Об этом сообщает Fox News

Третья встреча президентов Украины и США прошла накануне, 28 декабря, в Мар-а-Лаго. «Мы обсудили — кто-то сказал бы, на 95% — я не знаю, сколько именно, но мы достигли большого прогресса в деле прекращения этой войны», — сказал президент Трамп. 

Продвижение в переговорах подтвердила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, однако вопрос Донбасса до сих пор остаётся нерешённым. 

Перед встречей с Зеленским Трамп позвонил Путину. Разговор длился час и 15 минут. Президент США назвал беседу «хорошей и очень продуктивной». Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что стороны проявили взаимый интерес к урегулированию конфликта. По словам источника Fox News, организация прямых телефонных переговоров РФ и Украины стала бы «дипломатической победой» для Трампа.  

По итогам переговоров Трамп и Зеленский согласовали 18 пунктов мирного плана из 20. 

Тема:
Эскалация вокруг Украины
Свежие новости по теме
Медведев назвал трагедию в Херсонской области схожей с преступлением фашистов в Хатыни в 1943 году
01 января 2026
15:17
В Кремле рассказали, как атака на резиденцию президента повлияет на дипломатический процесс с Украиной
30 декабря 2025
12:02
Зеленский после общения с Трампом может впервые за 5 лет созвониться с Путиным — СМИ
29 декабря 2025
11:18
Трамп заявил о понимании мотивов Москвы не соглашаться на временный мир
29 декабря 2025
09:56
«Почти» договорились: Трамп и Зеленский согласовали 18 пунктов мирного плана из 20
29 декабря 2025
06:24
Все новости по теме
1 391
Политика
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать