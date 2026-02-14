Политолог усомнился в заявлениях США о «90% готовности» соглашения по Украине

ВКонтакте

Заявления представителей США о высокой степени готовности договорённостей по Украине не стоит воспринимать всерьёз. Такое мнение высказал политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян. Эксперта цитирует РИА Новости в субботу, 14 февраля.

По его словам, из уст Марко Рубио, Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера регулярно звучат заявления о том, что соглашение якобы готово «на 90%», однако, по мнению эксперта, речь не идёт о согласованных условиях мирного договора.

«Мы давно слышим мантру о том, что всё решено на 90%, но остаются какие-то темы. Сейчас обсуждаются не условия мирного соглашения. Те, кто сегодня находится в Мюнхене, беспокоятся прежде всего о собственной безопасности, статусе и сохранении накоплений, хотя официально это подаётся как забота о территориальной целостности Украины», — заявил Ордуханян.

Политолог добавил, что не стал бы серьёзно относиться к заявлениям госсекретаря США Марко Рубио, который ранее сообщил, что Штаты продолжат попытки урегулирования конфликта, назвав это «уникальным обязательством» Вашингтона. При этом он признал, что территориальные требования России остаются для Украины сложным вопросом, в том числе с политической точки зрения.