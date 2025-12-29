09:56

Трамп заявил о понимании мотивов Москвы не соглашаться на временный мир

Дональд Трамп заявил о понимании мотивов Москвы не соглашаться на временный мир. Глава США уверен, что Владимир Путин не хочет оказаться в ситуации, когда боевые действия возобновятся после их остановки. Об этом пишет «Коммерсант» в понедельник, 29 декабря. 

«Я понимаю эту позицию. Президент [Владимир Путин] твёрдо убеждён в этом, но я думаю, что мы находим способы обойти это, но я понимаю президента Путина с этой точки зрения, вы знаете, нужно понимать другую сторону», — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров США и Украины во Флориде 

Президент США считает, что добиться урегулирования конфликта возможно за несколько недель.

Лидеры США и Украины после переговоров во Флориде объявили о том, что украинский вопрос практически решён. Осталось прийти к единому мнению по двум самым спорным пунктам мирного плана.

Эскалация вокруг Украины
