«Почти» договорились: Трамп и Зеленский согласовали 18 пунктов мирного плана из 20

Лидеры США и Украины после переговоров во Флориде объявили о том, что украинский вопрос практически решён. Осталось прийти к единому мнению по самым спорным пунктам мирного плана. Об этом пишут «Ведомости» в понедельник, 29 декабря.

«Мы обсудили все аспекты мирного урегулирования из 20 пунктов на 90% (согласовали)», — заявил президент Украины.

Глава Белого дома также оценил положительную динамику в переговорах. По словам Трампа, Вашингтон и Киев обсудили «почти все темы» и «вникли в детали», но «есть один или два очень сложных вопроса».

«Кто-то скажет, что на 95%, я не знаю, сколько процентов, но мы добились большого прогресса в прекращении конфликта», — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам встречи.

Перед общением с Зеленским Трамп позвонил Владимиру Путину и почти полтора часа обсуждал с ним предстоящие переговоры.

На Западе заинтригованы проходящими переговорами Москвы, Вашингтона и Киева.

Тема:
Эскалация вокруг Украины
