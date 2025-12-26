09:35

Сложнейшие вопросы по мирному договору с Украиной остаются нерешёнными — СМИ

  1. Россия и мир
Автор:

Сложнейшие вопросы по мирному договору с Украиной остаются нерешёнными. Об этом, ссылаясь на Kyiv Post, пишет «Газета.ру» в пятницу, 26 декабря.

Как отметил изданию неназванный СМИ чиновник, на Западе заинтригованы проходящими переговорами Москвы, Вашингтона и Киева.

«Но самые сложные вопросы <...> по большей части всё ещё не решены», — подчеркнул источник.

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков считает, что Кремль может не устроить новый вариант мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине.

Тема:
Эскалация вокруг Украины
Свежие новости по теме
Медведев назвал трагедию в Херсонской области схожей с преступлением фашистов в Хатыни в 1943 году
01 января 2026
15:17
В Кремле рассказали, как атака на резиденцию президента повлияет на дипломатический процесс с Украиной
30 декабря 2025
12:02
Зеленский после общения с Трампом может впервые за 5 лет созвониться с Путиным — СМИ
29 декабря 2025
11:18
Трамп заявил о понимании мотивов Москвы не соглашаться на временный мир
29 декабря 2025
09:56
«Почти» договорились: Трамп и Зеленский согласовали 18 пунктов мирного плана из 20
29 декабря 2025
06:24
Все новости по теме
996
Политика
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать