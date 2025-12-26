Сложнейшие вопросы по мирному договору с Украиной остаются нерешёнными — СМИ

ВКонтакте

Сложнейшие вопросы по мирному договору с Украиной остаются нерешёнными. Об этом, ссылаясь на Kyiv Post, пишет «Газета.ру» в пятницу, 26 декабря.

Как отметил изданию неназванный СМИ чиновник, на Западе заинтригованы проходящими переговорами Москвы, Вашингтона и Киева.

«Но самые сложные вопросы <...> по большей части всё ещё не решены», — подчеркнул источник.