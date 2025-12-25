Трамп пожаловался, что Украина, Китай и Россия отвлекают его от рождественского общения с детьми

ВКонтакте

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что в праздники он вынужден общаться с представителями Украины, Китая и России. Об этом он сказал на мероприятии, трансляцию которого вёл YouTube-канал Белого дома.

В канун католического Рождества Трамп в своём поместье Мар-а-Лаго отвечал на телефонные звонки детей, которые хотели узнать у Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) о местонахождении Санта-Клауса.

«Нам нужно вернуться к Китаю, России, Украине. Нам нужно вернуться к другим делам. Но этим можно было бы заниматься весь день», — сказал американский президент. В общении с детьми принимала участие и его жена Мелания Трамп, которая сидела в кресле рядом с наряженной ёлкой и отвечала на звонки по другому телефону.