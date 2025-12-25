14:51

Трамп пожаловался, что Украина, Китай и Россия отвлекают его от рождественского общения с детьми

  1. Россия и мир
Автор:
Трамп пожаловался, что Украина, Китай и Россия отвлекают его от рождественского общения с детьми - Новости Калининграда | Иллюстрация: скриншот видео на YouTube-канале Белого дома
Иллюстрация: скриншот видео на YouTube-канале Белого дома

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что в праздники он вынужден общаться с представителями Украины, Китая и России. Об этом он сказал на мероприятии, трансляцию которого вёл YouTube-канал Белого дома. 

В канун католического Рождества Трамп в своём поместье Мар-а-Лаго отвечал на телефонные звонки детей, которые хотели узнать у Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) о местонахождении Санта-Клауса.

«Нам нужно вернуться к Китаю, России, Украине. Нам нужно вернуться к другим делам. Но этим можно было бы заниматься весь день», — сказал американский президент. В общении с детьми принимала участие и его жена Мелания Трамп, которая сидела в кресле рядом с наряженной ёлкой и отвечала на звонки по другому телефону. 

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что у Москвы и Вашингтона схожие взгляды на то, как должен решиться конфликт на Украине. 

Тема:
Эскалация вокруг Украины
Свежие новости по теме
Медведев назвал трагедию в Херсонской области схожей с преступлением фашистов в Хатыни в 1943 году
01 января 2026
15:17
В Кремле рассказали, как атака на резиденцию президента повлияет на дипломатический процесс с Украиной
30 декабря 2025
12:02
Зеленский после общения с Трампом может впервые за 5 лет созвониться с Путиным — СМИ
29 декабря 2025
11:18
Трамп заявил о понимании мотивов Москвы не соглашаться на временный мир
29 декабря 2025
09:56
«Почти» договорились: Трамп и Зеленский согласовали 18 пунктов мирного плана из 20
29 декабря 2025
06:24
Все новости по теме
1 837
Политика Памятные и праздничные даты
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать