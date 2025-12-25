14:31

Кремль анализирует мирный план, переданный Дмитриевым — Песков

В Кремле приступили к рассмотрению мирного плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал ТАСС. 

Документ Владимиру Путину передал специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. «Занимаемся анализом этого материала и потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами», — сказал Песков. 

Депутат Госдумы Леонид Ивлев назвал мирный план Владимира Зеленского «завуалированным путём националистов к реваншизму».

Эскалация вокруг Украины
