Депутат Госдумы Леонид Ивлев назвал мирный план Владимира Зеленского завуалированным путём националистов к реваншизму. Об этом сообщает РИА Новости.

«Так называемый мирный план Зеленского на самом деле — это завуалированный, замаскированный путь украинских националистов к реваншизму. Поэтому не надо нам дымовой завесы 20 пунктов «мирного плана Зеленского», напишите просто — «план против России». Так будет честнее, только вот честь у украинских политиков отсутствует полностью», — сказал Ивлев.

Речь идёт о документе, где говорится, что Киев отказывается уводить войска из российских регионов, но предлагает РФ выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Владимир Зеленский настаивает на контроле Запорожской АЭС вместе с США без участия России.

Некоторые пункты плана, по словам депутата, «совершено искусственно надуманы». Ивлев также считает, что Украина не способна содержать армию, которая в 3-5 раз превышает показатели некоторых европейских государств.

Реваншизм — стремление государства, партии или общественной группы к реваншу через пересмотр результатов, нанесённых им военных и политических поражений. Понятие несёт отрицательную коннотацию, так как применяется не к любой проигравшей стороне, а к инициаторам несправедливой и неспровоцированной агрессии.