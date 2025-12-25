12:35

В Госдуме нашли изъяны «мирного плана Зеленского»: что оказалось не так с документом

  1. Россия и мир
Автор:

Депутат Госдумы Леонид Ивлев назвал мирный план Владимира Зеленского завуалированным путём националистов к реваншизму. Об этом сообщает РИА Новости

«Так называемый мирный план Зеленского на самом деле — это завуалированный, замаскированный путь украинских националистов к реваншизму. Поэтому не надо нам дымовой завесы 20 пунктов «мирного плана Зеленского», напишите просто — «план против России». Так будет честнее, только вот честь у украинских политиков отсутствует полностью», — сказал Ивлев.

Речь идёт о документе, где говорится, что Киев отказывается уводить войска из российских регионов, но предлагает РФ выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Владимир Зеленский настаивает на контроле Запорожской АЭС вместе с США без участия России. 

Некоторые пункты плана, по словам депутата, «совершено искусственно надуманы». Ивлев также считает, что Украина не способна содержать армию, которая в 3-5 раз превышает показатели некоторых европейских государств.  

Реваншизм — стремление государства, партии или общественной группы к реваншу через пересмотр результатов, нанесённых им военных и политических поражений. Понятие несёт отрицательную коннотацию, так как применяется не к любой проигравшей стороне, а к инициаторам несправедливой и неспровоцированной агрессии. 

Накануне, 24 декабря, украинские СМИ опубликовали «мирный план» Владимира Зеленского из 20 пунктов, который Киев предлагал американской стороне во время переговоров в США. 

Тема:
Эскалация вокруг Украины
Свежие новости по теме
Медведев назвал трагедию в Херсонской области схожей с преступлением фашистов в Хатыни в 1943 году
01 января 2026
15:17
В Кремле рассказали, как атака на резиденцию президента повлияет на дипломатический процесс с Украиной
30 декабря 2025
12:02
Зеленский после общения с Трампом может впервые за 5 лет созвониться с Путиным — СМИ
29 декабря 2025
11:18
Трамп заявил о понимании мотивов Москвы не соглашаться на временный мир
29 декабря 2025
09:56
«Почти» договорились: Трамп и Зеленский согласовали 18 пунктов мирного плана из 20
29 декабря 2025
06:24
Все новости по теме
1 199
Политика
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать