В МИД РФ уверены, что у Москвы и Вашингтона схожие взгляды на основу урегулирования украинского конфликта

У Москвы и Вашингтона схожие взгляды на то, как должен решиться конфликт на Украине. Об этом замглавы МИД Сергей Рябков рассказал Интерфаксу

«Как я понимаю, есть значительная схожесть установок на то, что в принципе могло бы стать каркасом всего этого здания договорённостей», — сказал Рябков.

Он также прокомментировал своё недавнее заявление о том, что РФ и США «работают в унисон»: «Насчёт унисона я бы поостерёгся, но и диссонанса нет прямого. Это не следует понимать, как ожидание подписания некоего пакета документов буквально сейчас, абсолютно нет. Но если сопоставить, где мы находились до прихода администрации Трампа в Белый дом, с нынешним моментом, то это большое движение вперёд». 

В среду, 24 декабря, украинские СМИ опубликовали «мирный план» Владимира Зеленского, состоящий из 20 пунктов. Киев предлагал его американской стороне во время переговоров в США. 

