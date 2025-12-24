В МИД РФ уверены, что у Москвы и Вашингтона схожие взгляды на основу урегулирования украинского конфликта

ВКонтакте

У Москвы и Вашингтона схожие взгляды на то, как должен решиться конфликт на Украине. Об этом замглавы МИД Сергей Рябков рассказал Интерфаксу.

«Как я понимаю, есть значительная схожесть установок на то, что в принципе могло бы стать каркасом всего этого здания договорённостей», — сказал Рябков.

Он также прокомментировал своё недавнее заявление о том, что РФ и США «работают в унисон»: «Насчёт унисона я бы поостерёгся, но и диссонанса нет прямого. Это не следует понимать, как ожидание подписания некоего пакета документов буквально сейчас, абсолютно нет. Но если сопоставить, где мы находились до прихода администрации Трампа в Белый дом, с нынешним моментом, то это большое движение вперёд».