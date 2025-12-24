Украинские СМИ опубликовали «мирный план» Зеленского, состоящий из 20 пунктов: Россия с ним не вполне согласна

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Украинские СМИ опубликовали «мирный план» Зеленского, состоящий из 20 пунктов и который Киев предлагал американской стороне во время переговоров в США. Об этом пишет ТАСС в среду, 24 декабря.

Согласно представленному плану, Киев настаивает на подтверждении своего суверенитета, а также на заключении соглашения о ненападении между Россией и Украиной. Контроль за его выполнением предполагается осуществлять на линии соприкосновения, но конкретные механизмы мониторинга не прописаны. Отдельным пунктом идут гарантии безопасности, детали которых также пока не раскрываются.

В документе зафиксирована численность ВСУ — 800 тысяч человек в мирное время. Кроме того, США, страны НАТО и государства Европы, как следует из плана, должны предоставить Украине гарантии безопасности по модели ст. 5 устава НАТО. Шестой пункт предусматривает юридическое закрепление обязательств России о ненападении на Украину и Европу. В седьмом говорится о вступлении Украины в Европейский союз «в соответствующее время». Конкретных сроков в нынешней версии нет, однако Киев намерен настаивать на их появлении в дальнейшем.

Экономический блок включает предоставление Украине «глобального пакета» помощи и создание фонда объёмом 800 млрд долларов для восстановления страны. Также Киев обязуется ускорить работу над соглашением о свободной торговле с США.

Отдельно в плане закреплён безъядерный статус Украины. Один из самых спорных пунктов касается Запорожской АЭС: как указано в черновике, Украина и США не смогли достичь компромисса. Американская сторона, по данным СМИ, предлагает формат совместного управления станцией с участием США, России и Украины при ведущей роли Вашингтона.

Ещё один пункт предполагает внедрение в украинских школах образовательных программ, направленных на развитие толерантности к разным культурам. Территориальный вопрос также остаётся нерешённым: Украина, как подчёркивается в документе, отказывается выводить войска из Донбасса.

Представители администрации президента и МИД РФ ранее не раз отмечали, что ряд положений киевского плана не устраивает Москву. В частности, Россия требует полностью вывести украинские войска с территории Донбасса, зафиксировать отказ Киева от вступления в НАТО и ограничить численность ВСУ.