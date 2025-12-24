Красноярский гид назвал двух виновниц возможной гибели семьи Усольцевых в тайге

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Семья Усольцевых, таинственно пропавшая в тайге Красноярского края, могла утонуть в местных реках Мине и Мане. Об этом туристический гид из Красноярска Алексей Исиченко рассказал «Аргументам и фактам».

Версию с болотами эксперт не рассматривает, но бурное течение других водоёмов могло погубить Сергея, Ирину и их дочь Арину. «Болот в том районе, где пропали Усольцевы, нет. Местами есть лишь грязь и лужи. Только если в реке утонули. Всё возможно», — считает Исиченко.