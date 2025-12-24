10:13

Дмитрий Медведев заявил о существовании плана ЦРУ по разделу Украины на 12 зон

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил о существовании плана ЦРУ по разделу Украины на 12 зон. Об этом сообщает РИА Новости, цитируя статью «Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны» в журнале «Родина». 

Территорию советской республики хотели поделить ещё в 1957 году во время холодной войны. Донбасс и Крым в докладе «Факторы сопротивления и зоны действий специальных войск США» называются «русскими островами в украинском море». По словам Медведева, западные специалисты так же относились к Одесской области, Причерноморской низменности, Днепропетровской и Запорожской областям, Левостороннем и Северном степных районах.

«На зонах 8-12, к которым в Джорджтауне отнесли Киевскую, Житомирскую, Черкасскую, Волынскую, Черновицкую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области, американские спецслужбы планировали сфокусировать основные усилия по укреплению в историко-культурном сознании населения этих регионов бандеровских установок, направленных на раскол Украины, её отрыв от России», — отметил Медведев. 

Владимир Зеленский анонсирован референдум по контролю над Донбассом. По его мнению, решать судьбу региона должны украинцы.

Эскалация вокруг Украины
