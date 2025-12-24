02:02

Классика, с глазурью или лимоном: 3 рецепта имбирного печенья

Классика, с глазурью или лимоном: 3 рецепта имбирного печенья
Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Аромат корицы, имбиря и гвоздики — главный символ домашнего уюта в праздники. Имбирное печенье — не просто десерт, а целый ритуал, который собирает семью на кухне. Если вы хотите подарить своим близким тепло, предлагаем три проверенных рецепта: от классической основы до яркой лимонной ноты и праздничного варианта с глазурью.

Классическое имбирное печенье

Ингредиенты: 

  1. Мука пшеничная – 250 г
  2. Масло сливочное – 100 г
  3. Сахарная пудра – 100 г
  4. Яйцо куриное – 1 шт.
  5. Мед – 1 ст. ложка
  6. Какао – 1 ч. ложка
  7. Имбирь молотый – 1,5 ч. ложки
  8. Корица молотая – 1 ч. ложка
  9. Кардамон молотый – 0,5 ч. ложки
  10. Гвоздика молотая – 0,5 ч. ложки
  11. Перец душистый молотый – 0,25 ч. ложки
  12. Сода – 0,5 ч. ложки
  13. Соль – щепотка

Приготовление

  1. Соединим просеянную муку, соль, соду, какао и все специи. Хорошо перемешаем между собой.
  2. В другой ёмкости разотрем размягченное масло и сахарную пудру с помощью миксера или венчика. Добавим мед и яйцо и еще раз хорошо перемешаем.
  3. Замесим мягкое тесто, соединив жидкие и сухие ингредиенты.
  4. Оставим тесто в холодильнике на 1 час.
  5. Раскатываем тесто очень тоненько, толщиной 1 мм. Это удобно делать между 2-мя листами бумаги для выпечки.
  6. Вырезаем фигурки на небольшом расстоянии друг от друга, убираем лишнее тесто и переносим медовое печенье вместе с бумагой на противень. Так песочное печенье лучше сохранит форму.
  7. Выпекаем имбирное печенье в разогретой духовке при 180 градусах 7-10 минут.

Лимонно-имбирное печенье

Ингредиенты:

  1. Масло сливочное – 100 г
  2. Мука – 200 г
  3. Сахар – 50 г
  4. Яйцо – 1 шт.
  5. Ванильный сахар – 10 г
  6. Лимон (цедра) – 1 шт.
  7. Имбирь (корень) – 10-15 г
  8. Разрыхлитель – ½ ч. ложки
  9. Сахарная пудра для подачи – 15 г

Приготовление

  1. Сливочное масло предварительно достаём из холодильника, чтобы оно размягчилось.
  2. С лимона снимаем цедру с помощью мелкой тёрки. Понадобится 10 г цедры.
  3. Имбирь очищаем и натираем на мелкой тёрке.
  4. В миску отправляем размягчённое сливочное масло, сахар и яйцо.
  5. Слегка взбиваем вилкой.
  6. Добавляем лимонную цедру и натёртый имбирь.
  7. Перемешиваем.
  8. Добавляем просеянную муку и разрыхлитель. Муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше.
  9. Замешиваем мягкое тесто.
  10. Духовку включаем для разогрева до 180 градусов. Выкладываем тесто в форму для выпечки и раскатываем в пласт толщиной примерно 5 мм.
  11. Отправляем форму в разогретую духовку примерно на 25 минут.
  12. Извлекаем корж из духовки и разрезаем на сегменты.
  13. Выпекаем ещё 5 минут.
  14. Готовому печенью даём немного остыть.
  15. Выкладываем печенье на тарелку, посыпаем сахарной пудрой и подаём к столу.

Рождественское печенье с глазурью

Ингредиенты:

  1. Мука — 200 г
  2. Желток — 1 шт.
  3. Масло сливочное — 100 г
  4. Мед — 2 ст. л.
  5. Сахар — 2 ст. л.
  6. Имбирь молотый — 1 ч. л.
  7. Корица молотая — 1 ч. л.
  8. Гвоздика молотая — 1 ч. л.
  9. Орех мускатный молотый — 0,5 ч. л.
  10. Соль — 1 щепотка
  11. Разрыхлитель — 1 ч. л.
  12. Белок яичный — 1 шт.
  13. Сахарная пудра — 100 г

Приготовление

  1. Взбить масло, мёд, сахар и желток.
  2. Смешать муку, разрыхлитель, соль и специи.
  3. Соединить масляную смесь с мучной и замесить тесто. Убрать на 1 час в холодильник.
  4. Взбить белок с сахарной пудрой до устойчивых пиков и убрать в холодильник.
  5. Раскатать тесто, вырезать печенье формочками, выложить на пергаментную бумагу.
  6. Выпекать медовое печенье в духовке при 180 градусах 10-15 минут.
  7. Готовое печенье остудить. Украсить рождественское печенье приготовленной белковой глазурью из кондитерского мешка и дать ей застыть.

Калининградская художница поделилась рецептом традиционного новогоднего лакомства.

Новый год 2026
