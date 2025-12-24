Классика, с глазурью или лимоном: 3 рецепта имбирного печенья

Аромат корицы, имбиря и гвоздики — главный символ домашнего уюта в праздники. Имбирное печенье — не просто десерт, а целый ритуал, который собирает семью на кухне. Если вы хотите подарить своим близким тепло, предлагаем три проверенных рецепта: от классической основы до яркой лимонной ноты и праздничного варианта с глазурью.
Классическое имбирное печенье
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 250 г
- Масло сливочное – 100 г
- Сахарная пудра – 100 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Мед – 1 ст. ложка
- Какао – 1 ч. ложка
- Имбирь молотый – 1,5 ч. ложки
- Корица молотая – 1 ч. ложка
- Кардамон молотый – 0,5 ч. ложки
- Гвоздика молотая – 0,5 ч. ложки
- Перец душистый молотый – 0,25 ч. ложки
- Сода – 0,5 ч. ложки
- Соль – щепотка
Приготовление
- Соединим просеянную муку, соль, соду, какао и все специи. Хорошо перемешаем между собой.
- В другой ёмкости разотрем размягченное масло и сахарную пудру с помощью миксера или венчика. Добавим мед и яйцо и еще раз хорошо перемешаем.
- Замесим мягкое тесто, соединив жидкие и сухие ингредиенты.
- Оставим тесто в холодильнике на 1 час.
- Раскатываем тесто очень тоненько, толщиной 1 мм. Это удобно делать между 2-мя листами бумаги для выпечки.
- Вырезаем фигурки на небольшом расстоянии друг от друга, убираем лишнее тесто и переносим медовое печенье вместе с бумагой на противень. Так песочное печенье лучше сохранит форму.
- Выпекаем имбирное печенье в разогретой духовке при 180 градусах 7-10 минут.
Лимонно-имбирное печенье
Ингредиенты:
- Масло сливочное – 100 г
- Мука – 200 г
- Сахар – 50 г
- Яйцо – 1 шт.
- Ванильный сахар – 10 г
- Лимон (цедра) – 1 шт.
- Имбирь (корень) – 10-15 г
- Разрыхлитель – ½ ч. ложки
- Сахарная пудра для подачи – 15 г
Приготовление
- Сливочное масло предварительно достаём из холодильника, чтобы оно размягчилось.
- С лимона снимаем цедру с помощью мелкой тёрки. Понадобится 10 г цедры.
- Имбирь очищаем и натираем на мелкой тёрке.
- В миску отправляем размягчённое сливочное масло, сахар и яйцо.
- Слегка взбиваем вилкой.
- Добавляем лимонную цедру и натёртый имбирь.
- Перемешиваем.
- Добавляем просеянную муку и разрыхлитель. Муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше.
- Замешиваем мягкое тесто.
- Духовку включаем для разогрева до 180 градусов. Выкладываем тесто в форму для выпечки и раскатываем в пласт толщиной примерно 5 мм.
- Отправляем форму в разогретую духовку примерно на 25 минут.
- Извлекаем корж из духовки и разрезаем на сегменты.
- Выпекаем ещё 5 минут.
- Готовому печенью даём немного остыть.
- Выкладываем печенье на тарелку, посыпаем сахарной пудрой и подаём к столу.
Рождественское печенье с глазурью
Ингредиенты:
- Мука — 200 г
- Желток — 1 шт.
- Масло сливочное — 100 г
- Мед — 2 ст. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Имбирь молотый — 1 ч. л.
- Корица молотая — 1 ч. л.
- Гвоздика молотая — 1 ч. л.
- Орех мускатный молотый — 0,5 ч. л.
- Соль — 1 щепотка
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Белок яичный — 1 шт.
- Сахарная пудра — 100 г
Приготовление
- Взбить масло, мёд, сахар и желток.
- Смешать муку, разрыхлитель, соль и специи.
- Соединить масляную смесь с мучной и замесить тесто. Убрать на 1 час в холодильник.
- Взбить белок с сахарной пудрой до устойчивых пиков и убрать в холодильник.
- Раскатать тесто, вырезать печенье формочками, выложить на пергаментную бумагу.
- Выпекать медовое печенье в духовке при 180 градусах 10-15 минут.
- Готовое печенье остудить. Украсить рождественское печенье приготовленной белковой глазурью из кондитерского мешка и дать ей застыть.
