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Постановление о сносе 23 немецких домов в Зеленоградске признали незаконным

15:51
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Прокуратура Зеленоградского района признала незаконным решение местной администрации о сносе 23 немецких домов в историческом центре города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
 
Речь идёт о зданиях в районе ул. Володарского, Московской, Октябрьской, первого и второго Октябрьских переулков, и ул. Чкалова. Прокуратура признала незаконными принятые в феврале 2017 года заключения комиссии, согласно которым дома признавались аварийными и подлежали сносу.
 
По мнению прокурора, заключения принимались вопреки нормам законодательства. В частности, в состав комиссии, которая признала здания аварийными, не входили представители органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора в сфере пожарной и промышленной экологической безопасности, и органов, уполномоченных на регистрацию объектов недвижимости, находящихся в городских и сельских поселениях, других муниципальных образованиях.
 
Кроме того, к работе комиссии не были привлечены и собственники квартир в обследуемых домах. Мало того, граждане вообще не были извещены о времени и месте заседания комиссии, на котором решалась судьба их жилья, – сообщили в ведомстве.
 
Прокурор Зеленоградского района направил в суд иск с требованием признать незаконными заключения межведомственной комиссии о признаний домов аварийными и их сносе. Также незаконными потребовали признать два постановления главы Зеленоградской администрации от 13 марта 2017 года. Суд удовлетворил исковое заявление в полном объёме. Решение ещё не вступило в законную силу.
 
 

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