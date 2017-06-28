Проезд по части Московского проспекта и ул. Свердлова не откроют до сентября
Введённое в декабре 2016 года ограничение движения автотранспорта по Московскому проспекту и ул. Свердлова продлили до 15 сентября. Об этом в среду, 28 июня, сообщается на сайте администрации Калининграда.
Из-за строительно-монтажных работ в рамках первого этапа строительства Восточной эстакады от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Подп. Емельянова) до ул. Муромской проезжая часть Московского проспекта сужена на участке от дома №207 до ул. Свердлова. Также до 15 сентября будет закрыто сквозное движение по ул. Свердлова на участке от Московского проспекта до ул. Краснопрудной. Напомним, дорогу планировали открыть в мае.
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