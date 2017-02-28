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Главная Новости Транспорт

Проезд по улице Свердлова будет закрыт ещё два с половиной месяца

Автор: Константин Сериков
15:23
  643 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В Калининграде до 15 мая будет закрыто движение транспорта по ул. Свердлова — на участке от ул. Краснопрудной до Московского проспекта. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе администрации города.

В связи со строительством Восточной эстакады дорогу хотели перекрыть с середины декабря до 1 марта, однако подрядчик, ЗАО "ВАД", перекрыл движение по ул. Свердлова только в феврале. По обращению ВАДа до 15 мая будет сужено движение по проезжей части на участке строительства новой эстакады на Московском проспекте.
 

В администрации Калининграда отмечают, что на время ограничения движения транспорта по Московскому проспекту изменилась схема движения маршрутного такси № 75. При движении из пос. Родники оно следует по Московскому проспекту с разворотом в районе дома № 205, далее — по ул. Кутаисской, ул. Толбухина, ул. Тульской и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.

На прошлой неделе жители домов по ул. Аксакова столкнулись с большими проблемами при выезде на Московский проспект после закрытия движения по ул. Свердлова. Люди не могли выехать со своих дворов по 20-30 минут из-за значительного скопления машин на объездных улицах.

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