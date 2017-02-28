Проезд по улице Свердлова будет закрыт ещё два с половиной месяца
В Калининграде до 15 мая будет закрыто движение транспорта по ул. Свердлова — на участке от ул. Краснопрудной до Московского проспекта. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе администрации города.
В связи со строительством Восточной эстакады дорогу хотели перекрыть
с середины декабря до 1 марта, однако подрядчик, ЗАО "ВАД", перекрыл движение по ул. Свердлова только в феврале. По обращению ВАДа до 15 мая будет сужено движение по проезжей части на участке строительства новой эстакады на Московском проспекте.
В администрации Калининграда отмечают, что на время ограничения движения транспорта по Московскому проспекту изменилась схема движения маршрутного такси № 75. При движении из пос. Родники оно следует по Московскому проспекту с разворотом в районе дома № 205, далее — по ул. Кутаисской, ул. Толбухина, ул. Тульской и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.
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