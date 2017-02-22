После закрытия движения по ул. Свердлова на Московском проспекте стали образовываться пробки

На Московском проспекте в Калининграде, а также на улицах Белибейской и Кутаисской в среду, 22 февраля, образовались пробки. Об этом Клопс.Ru сообщили местные жители.

Калининградцы рассказали, что во вторник, 21 февраля, на ул. Свердлова установили дорожный знак, запрещающий движение транспорта со стороны ул. Аксакова к Московскому проспекту. Именно с этими ограничениями жители связывают появление заторов.

Раньше большинство жителей выезжали с ул. Аксакова на Московский проспект через ул. Свердлова. Причём не мешая основному потоку на магистральной улице, так как движение было организовано через регулируемый перекресток, — рассказывает читатель Дмитрий.

Теперь жители крупного микрорайона вынуждены выезжать через улицы Белибейскую и Кутаисскую, где нужно пропускать поток транспорта, идущий по магистральной улице.

Ограничения движения по улице Свердлова должны были ввести ещё в декабре 2016 года. Тогда, по информации дорожно-транспортного управления администрации Калининграда, это было необходимо для проведения строительно-монтажных работ в рамках первого этапа строительства Восточной эстакады. Знаки планируется убрать к 1 марта 2017 года.