В правительстве пояснили, почему калининградцы плохо платят за капремонт
В министерстве ЖКХ пояснили, почему не могут полностью собрать с населения Калининградской области ежемесячные платежи за капремонт. Этой темы коснулись во время заседания регионального правительства во вторник, 20 июня.
По словам врио министра строительства и ЖКХ Максима Федосеева, в 2016 году калининградцы оплатили только 80 процентов от общего объёма платежей, а в 2017 году планируют собрать минимум 85 процентов. Основной причиной недосборов Федосеев назвал недоступность плательщика для получения им квитанции.
"Больше всего проблем в сельской местности — не доходят платёжки. А ещё большая проблема — с собственниками нежилых помещений. Крайне сложно найти его адрес", — рассказал Максим Федосеев.
Ранее сообщалось, что с осени с калининградских должников начали принудительно собирать взносы
— применяются арест имущества, запрет выезда за границу и удержание части заработной платы.
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