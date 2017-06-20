В правительстве пояснили, почему калининградцы плохо платят за капремонт

В министерстве ЖКХ пояснили, почему не могут полностью собрать с населения Калининградской области ежемесячные платежи за капремонт. Этой темы коснулись во время заседания регионального правительства во вторник, 20 июня.



По словам врио министра строительства и ЖКХ Максима Федосеева, в 2016 году калининградцы оплатили только 80 процентов от общего объёма платежей, а в 2017 году планируют собрать минимум 85 процентов. Основной причиной недосборов Федосеев назвал недоступность плательщика для получения им квитанции.



"Больше всего проблем в сельской местности — не доходят платёжки. А ещё большая проблема — с собственниками нежилых помещений. Крайне сложно найти его адрес", — рассказал Максим Федосеев.